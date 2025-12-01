Trex Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Trex Acquisition lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Trex Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at