TRex Bio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TRex Bio hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte TRex Bio ebenfalls 0,270 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at