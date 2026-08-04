Trex Aktie
WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057
|
04.08.2026 12:53:12
Trex Company Inc Reports Decline In Q2 Profit
(RTTNews) - Trex Company Inc (TREX) reported earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $61.88 million, or $0.60 per share. This compares with $75.91 million, or $0.71 per share, last year.
Excluding items, Trex Company Inc reported adjusted earnings of $63.19 million or $0.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.8% to $418.02 million from $387.80 million last year.
Trex Company Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $61.88 Mln. vs. $75.91 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.71 last year. -Revenue: $418.02 Mln vs. $387.80 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 305 M To $ 320 M Full year revenue guidance: $ 1.215 B To $ 1.250 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trex Co. Inc.
|
03.08.26
|Ausblick: Trex veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Trex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Trex stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Trex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)