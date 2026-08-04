Trex Company Inc Reports Decline In Q2 Profit

(RTTNews) - Trex Company Inc (TREX) reported earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $61.88 million, or $0.60 per share. This compares with $75.91 million, or $0.71 per share, last year.

Excluding items, Trex Company Inc reported adjusted earnings of $63.19 million or $0.62 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.8% to $418.02 million from $387.80 million last year.

Trex Company Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $61.88 Mln. vs. $75.91 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.71 last year. -Revenue: $418.02 Mln vs. $387.80 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 305 M To $ 320 M Full year revenue guidance: $ 1.215 B To $ 1.250 B