Trex Company Inc Reports Decline In Q4 Income
(RTTNews) - Trex Company Inc (TREX) reported earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $2.30 million, or $0.02 per share. This compares with $21.83 million, or $0.20 per share, last year.
Excluding items, Trex Company Inc reported adjusted earnings of $3.83 million or $0.04 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.9% to $161.13 million from $167.63 million last year.
Trex Company Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.30 Mln. vs. $21.83 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.20 last year. -Revenue: $161.13 Mln vs. $167.63 Mln last year.
