Trex Aktie
WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057
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04.11.2026 12:45:39
Trex Company Inc Reveals Rise In Q3 Income
(RTTNews) - Trex Company Inc (TREX) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $52.493 million, or $0.52 per share. This compares with $51.770 million, or $0.48 per share, last year.
Excluding items, Trex Company Inc reported adjusted earnings of $55.657 million or $0.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.0% to $359.50 million from $285.34 million last year.
Trex Company Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $52.493 Mln. vs. $51.770 Mln. last year. -EPS: $0.52 vs. $0.48 last year. -Revenue: $359.50 Mln vs. $285.34 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 175 M To $ 185 M Full year revenue guidance: $ 1.296 B To $ 1.306 B
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