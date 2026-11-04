Trex Aktie
WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057
|
04.11.2026 19:28:21
Trex Company (TREX) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Wed, Nov. 4, 2026
Need a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trex Co. Inc.
|
03.11.26
|Ausblick: Trex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Trex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Trex veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Trex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Trex stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Trex Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trex Co. Inc.
|49,41
|-0,96%