Trex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Trex hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 161,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Trex hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at