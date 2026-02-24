Trex Aktie
Trex Stock Down 36% as Wasatch Sells Off $63 Million in Shares
Wasatch Advisors reduced its position in Trex Company (NYSE:TREX) by 1,563,974 shares in the fourth quarter, an estimated $63.26 million trade based on quarterly average pricing, according to a February 12, 2026, SEC filing.According to a recent SEC filing dated February 12, 2026, Wasatch Advisors decreased its holding in Trex Company by 1,563,974 shares during the fourth quarter. The estimated value of shares sold was approximately $63.26 million, calculated using the quarter's average closing price. The quarter-end value of the fund's Trex position declined by $140.56 million, a figure that includes both trading activity and market price changes.Trex Company, Inc. is a leading manufacturer of wood-alternative decking and outdoor living products. The company leverages a vertically integrated model, combining proprietary manufacturing with a broad distribution network to maintain strong brand recognition and pricing power. Its focus on innovative, low-maintenance materials and diverse channel partnerships underpins its competitive position in the outdoor building materials market.
