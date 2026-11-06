Trex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Trex lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 285,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 359,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at