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09.10.2026 06:21:22
TRexBio Prices $116.7M IPO
(RTTNews) - Thursday, TRexBio announced the pricing of its initial public offering of 8.33 million shares at $14.00 per share, raising approximately $116.7 million in gross proceeds.
The company's shares are expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market under the ticker TRXB.
TRexBio is a clinical-stage biotechnology company developing therapies the target regulatory T cells (Tregs) to treat autoimmune and inflammatory diseases.
The underwriters have been granted a 30-day option to purchase up to 1.25 million additional shares at the IPO price.
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