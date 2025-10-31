TRF hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TRF hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TRF 223,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 327,0 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at