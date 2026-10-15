TRF vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TRF lud am 13.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 45,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRF -6,190 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 359,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 223,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at