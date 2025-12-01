|
Tri Capital Opportunities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Tri Capital Opportunities hat am 28.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Tri Capital Opportunities ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
