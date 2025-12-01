Tri Chemical Laboratories präsentierte Quartalsergebnisse

Tri Chemical Laboratories veröffentlichte am 28.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,31 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 36,78 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,83 Prozent auf 5,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at