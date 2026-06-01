Tri Chemical Laboratories: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tri Chemical Laboratories hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 57,09 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,49 Milliarden JPY – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tri Chemical Laboratories 6,57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at