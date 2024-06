Tri Chemical Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tri Chemical Laboratories ließ sich am 31.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tri Chemical Laboratories die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,00 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tri Chemical Laboratories 30,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tri Chemical Laboratories in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at