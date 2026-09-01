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01.09.2026 06:31:29
Tri Chemical Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Tri Chemical Laboratories stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 48,29 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,81 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,22 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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