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16.03.2026 06:31:29

Tri Chemical Laboratories: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tri Chemical Laboratories lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,96 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tri Chemical Laboratories ein EPS von 53,40 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,87 Milliarden JPY – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tri Chemical Laboratories 5,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 169,72 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 152,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,91 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 23,88 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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