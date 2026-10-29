Tri City Bankshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tri City Bankshares stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tri City Bankshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 25,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at