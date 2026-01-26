Tri City Bankshares: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tri City Bankshares hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Tri City Bankshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Tri City Bankshares ein EPS von 1,32 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94,44 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 90,11 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at