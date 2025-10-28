|
Tri City Bankshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tri City Bankshares lud am 25.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tri City Bankshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Tri City Bankshares im vergangenen Quartal 25,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tri City Bankshares 23,7 Millionen USD umsetzen können.
