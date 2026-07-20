Tri City Bankshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tri City Bankshares hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tri City Bankshares im vergangenen Quartal 25,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tri City Bankshares 23,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at