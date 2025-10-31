Tri-County Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tri-County Financial Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Tri-County Financial Group 25,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

