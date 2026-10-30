Tri-County Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tri-County Financial Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Tri-County Financial Group 25,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at