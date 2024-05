Tri-County Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tri-County Financial Group präsentierte am 07.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tri-County Financial Group ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,52 Prozent auf 22,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at