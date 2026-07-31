Tri-County Financial Group präsentierte Quartalsergebnisse

Tri-County Financial Group ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tri-County Financial Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at