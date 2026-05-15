Tri-County Financial Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tri-County Financial Group hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tri-County Financial Group ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 25,1 Millionen USD gegenüber 23,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at