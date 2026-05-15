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15.05.2026 06:31:29
Tri-County Financial Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tri-County Financial Group hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tri-County Financial Group ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 25,1 Millionen USD gegenüber 23,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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