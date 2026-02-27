TRI Pointe Homes LLC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TRI Pointe Homes LLC hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,43 Prozent auf 972,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,25 Milliarden USD gelegen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,72 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 4,83 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TRI Pointe Homes LLC mit einem Umsatz von insgesamt 3,47 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -22,75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at