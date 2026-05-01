TRI Pointe Homes LLC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TRI Pointe Homes LLC hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 521,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 740,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at