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08.05.2026 06:31:29
Triad Business Bank Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Triad Business Bank Registered hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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