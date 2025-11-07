Triad Business Bank Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Triad Business Bank Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at