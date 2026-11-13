Trial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trial präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,64 JPY gegenüber -8,010 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 359,94 Milliarden JPY gegenüber 330,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at