Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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29.11.2026 07:23:22
Trial of Berlin woman accused of spying for Russia begins after delay
Despite delays due to health issues, the trial of the Berlin woman accused of spying for Russia has begun. Prosecutors say the defendant used her military contacts to provide information on German defense and Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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