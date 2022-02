Triangle Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Triangle Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,230 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Triangle Capital einen Umsatz von 19,9 Millionen USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,900 USD, nach 0,640 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 135,34 Millionen USD – ein Plus von 90,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Triangle Capital 71,03 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,902 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 132,87 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at