Triangle Tyre gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Triangle Tyre stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,16 CNY gegenüber 0,280 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,61 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,53 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at