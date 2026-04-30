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30.04.2026 06:31:29
Triangle Tyre stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Triangle Tyre hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Triangle Tyre 0,210 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,47 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,24 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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