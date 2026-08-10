Triarc Companies B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Triarc Companies B stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Triarc Companies B einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 570,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 560,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at