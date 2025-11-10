|
10.11.2025 06:31:29
Triarc Companies B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Triarc Companies B hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,04 Prozent zurück. Hier wurden 549,5 Millionen USD gegenüber 566,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
