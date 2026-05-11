Triarc Companies B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Triarc Companies B hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Triarc Companies B einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent auf 540,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 523,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at