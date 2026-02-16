Triarc Companies B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Triarc Companies B präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 543,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 574,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,950 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,18 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

