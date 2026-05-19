ACM Corporation Aktie
ISIN: US00088Q1076
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19.05.2026 19:42:07
Triata Capital Exits ACM Research Position, According to Recent SEC Filing
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 14, 2026, Triata Capital Ltd sold all 1,929,919 shares of ACM Research(NASDAQ:ACMR), during the first quarter. The quarter-end value of the stake fell by $76.14 million, a figure that reflects both trading and price changes.Triata Capital fully exited ACM Research, which no longer represents any portion of its 13F assets under management (AUM)Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu SEC S.p.A.
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