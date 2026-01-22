Tribhovandas Bhimji Zaveri informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tribhovandas Bhimji Zaveri präsentierte in der am 20.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 12,08 INR. Im letzten Jahr hatte Tribhovandas Bhimji Zaveri einen Gewinn von 4,48 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Tribhovandas Bhimji Zaveri 10,61 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at