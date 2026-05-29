Tribhovandas Bhimji Zaveri: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tribhovandas Bhimji Zaveri hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 10,14 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tribhovandas Bhimji Zaveri 1,42 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,30 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,29 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 30,32 INR. Im letzten Jahr hatte Tribhovandas Bhimji Zaveri einen Gewinn von 10,25 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 32,03 Milliarden INR – ein Plus von 22,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tribhovandas Bhimji Zaveri 26,20 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at