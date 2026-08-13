Tribhovandas Bhimji Zaveri verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tribhovandas Bhimji Zaveri hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,08 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,37 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,41 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,24 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at