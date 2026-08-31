Triboron International Registered B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Triboron International Registered B hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Triboron International Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 48,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 56,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at