Triboron International Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Triboron International Registered B hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,94 Prozent auf 43,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at