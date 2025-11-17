Triboron International Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Triboron International Registered B hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,9 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at