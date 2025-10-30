Trican Well Service: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Trican Well Service stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,15 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 300,6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at