Trican Well Service gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Trican Well Service hat am 12.05.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,050 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trican Well Service 0,020 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 218,9 Millionen CAD gegenüber 148,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at