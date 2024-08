Trican Well Service gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Trican Well Service hat am 30.07.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

Es stand ein EPS von 0,08 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trican Well Service noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trican Well Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 168,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at